Ajacieden loven de supporters: "Wisselwerking was fantastisch"

Ajax plaatste zich dinsdagavond met een overtuigende zege op Standard Luik voor de play-offs van de Champions League. Net als tegen Sturm Graz werd de tweede wedstrijd royaal gewonnen, met drie Amsterdamse doelpunten tegenover nul voor de opponent. Een van de aspecten waarover na het duel in de Johan Cruijff ArenA volop werd nagepraat, was de fantastische sfeer. "De wisselwerking tussen de fans en ons was fantastisch", vond Klaas-Jan Huntelaar.

De 'oeees' en 'aaaas' volgden elkaar in korte tijd erg vaak op in Amsterdam. Na prachtige passes van Hakim Ziyech, die als Tiger Woods in zijn beste jaren de ballen neerlegde waar hij wilde. Eveneens bij dribbels van Frenkie de Jong, ingrepen van Nicolas Tagliafico en zéker bij het openingsdoelpunt van Huntelaar. De afwerking was prachtig, al scoorde de aanvaller wel in buitenspelpositie. "Dat had ik niet in de gaten", sprak de ervaren spits na het duel in de mixed zone. Echt teruggekeken had The Hunter het moment ook nog niet, al deed het feit dat hij in buitenspelpositie stond, aan de fraaie afronding natuurlijk niets af.

De Ajax-fans gingen na de treffer logischerwijs uit hun bol, zoals ze dat eigenlijk vanaf de eerste minuut al deden. "Uiteindelijk gaat het erom wat wij als team brengen. We pakken Standard meteen bij de strot, mede dankzij de fans. Europese wedstrijden zijn altijd speciaal, maar hopelijk kunnen we elk thuisduel zo spelen voor onze supporters. Ze hebben ons zeker geholpen." Ajax-captain Matthijs de Ligt loofde ook de steun van de achterban, al vond hij het vooral Ajax' eigen schuld dat het zaterdagavond tegen Heracles Almelo (1-1) níet lukte.

"Die wedstrijd begonnen we veel slapper, dus dan ligt het ook aan onszelf dat het publiek niet meegaat. Maar tegen Standard was de sfeer gelukkig weer zoals vanouds", vond de doelpuntenmaker, die verantwoordelijk was voor de tweede goal. De goede sfeer in het stadion had overigens ook te maken met het spel van de Amsterdammers. De Ligt: "We hadden elke tweede bal, daaraan kun je zien dat we een stuk scherper waren dan tegen Heracles."

Het gejuich in de Johan Cruijff ArenA was ook regelmatig te horen bij acties van Dusan Tadic. De zomeraanwinst liet bij de derde goal helemaal zien hoe goed hij kan voetballen. De hoofdrolspeler kon lachen om het feit dat hij het publiek vermaakte met zijn prachtactie. Tadic: "Uiteindelijk moeten we alles samen doen. De coaches, spelers, maar ook de fans. Iedereen die van de club houdt. We kunnen het alleen met elkaar doen. Together."