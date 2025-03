Van Bommel stelt vertrouwde elf op, Ramselaar op tribune

Zoals verwacht heeft Mark van Bommel geen verrassingen opgenomen in zijn basiself voor het duel met BATE Borisov in de laatste voorronde van de Champions League. De oefenmeester van PSV stuurt dezelfde elf het veld in als afgelopen zaterdag tegen Fortuna Sittard.

Dat betekent dat Denzel Dumfries en Angeliño wederom de backs zijn bij PSV en dat Jorrit Hendrix en Pablo Rosario het verdedigende blok vormen op het middenveld. Gastón Pereiro heeft een vrije rol achter spits Luuk de Jong. Vanaf de zijkanten moet het gevaar komen van Hirving Lozano en Steven Bergwijn. Bart Ramselaar zit niet eens op de bank, de middenvelder is door Van Bommel op de tribune gezet.

Om 21.00 uur gaat de bal rollen in de Borisov Arena. Het duel is te volgen via het live verslag op FCUpdate.nl.

Opstellingen

BATE Borisov: Scherbitski, Rios, Filipovic, Filipenko, Milunovic, Ivanic, Baga, Yablonski, Dragun, Stasevich, Tuominen.

PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angeliño; Rosario, Hendrix, Pereiro; Lozano, De Jong, Bergwijn.

