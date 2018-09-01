Son wint met Zuid-Korea Asian Games en hoeft het leger niet in

Met Tottenham Hotspur-ster Heung Min-Son in de gelederen heeft Zuid-Korea de Aziastische spelen gewonnen. Japan werd in de finale na verlening met 2-1 verslagen. Buiten een mooie medaille bereiken de Koreanen door het winnen van de Asian Games nog iets belangrijkers: ze hoeven nu niet in militaire dienst te treden.

In Zuid-Korea hanteren ze nog altijd de dienstplicht. Er gelden uitzonderingen: topsporters die een medaille winnen op de Olympische Spelen of een gouden plak pakken op de Asian Games hoeven het leger niet in. Dat was voor Son, die daardoor wekenlang ontbrak bij Tottenham, de reden om mee te doen. Anders was hij 21 maanden afwezig op de voetbalvelden en zou Spurs het dus twee seizoenen zonder Son moeten doen.

Gelukkig voor Son en Spurs legde Zuid-Korea beslag op de Aziatische spelen. Na een doelpuntloze eerste negentig minuten zorgden Seung-woo Lee en Hee-chan Hwang voor de Koreaanse treffers. Blijdschap in Zuid-Korea dus, terwijl in Londen vooral opluchting de boventoon voert.

