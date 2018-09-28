Tevreden Steijn telt zegeningen bij VVV: "Het gaat heel lekker"

28 september 2018, 14:08
Remco | Redacteur

Als er ergens in de Eredivisie serene rust heerst, dan is het bij VVV-Venlo. Onder Maurice Steijn glijden de Limburgers soepeltjes door de competitie heen en staat het na zes wedstrijden keurig op de zesde plaats. Steijn heeft dan ook weinig reden tot klagen.

"Het gaat heel lekker. Uitstekend aan de competitie gestart, de laatste twee wedstrijden waren prima, de bekerwedstrijd lekker doorgegaan. Ja, ik ben tevreden", zegt hij op de website van de club. Zaterdagavond is Excelsior in Rotterdam de opponent. "Ze hebben dan wel twee keer in de eindfase een overwinning weggegeven, maar ze spelen goed voetbal", vindt Steijn.

Hij wil de tegenstander, die dertiende staat, absoluut niet onderschatten. "Ze hadden zomaar op tien punten kunnen staan. Alle lof voor Adrie Poldervaart en zijn staf hoe ze het toch weer keurig op de rit hebben."

Steijn heeft een volledig fitte spelersgroep tot zijn beschikking. "Iedereen is fit, iedereen is scherp, dus dat is erg plezierig."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Excelsior - VVV

Excelsior
1 - 0
VVV-Venlo
Gespeeld op 29 sep. 2018
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2018/2019

Maurice Steijn

Maurice Steijn
Sparta Rotterdam
Team: Sparta
Functie: Coach
Leeftijd: 52 jaar (20 nov. 1973)

