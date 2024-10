Gisteren gemist: Leeuwinnen naar finale, Ayoub heeft het lastig

In de rubriek 'Gisteren gemist' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op dinsdag 9 oktober.

Oranje plaatst zich dankzij Beerensteyn voor finale play-offs

De Oranje Leeuwinnen hebben zich dinsdagavond ten koste van Denemarken weten te plaatsen voor de finale van de play-offs voor een WK-ticket. Na de 2-0 overwinning in eigen land werden de Denen ook op eigen bodem verslagen: 1-2. Een benutte penalty van Nadia Nadim leek Oranje na vijf minuten een zware avond te gaan bezorgen, maar Lineth Beerensteyn maakte twee minuten later de 1-1 en schoot Oranje in blessuretijd zelfs nog naar een onverdiende zege.

Zwitserland laatste horde voor de Oranje Leeuwinnen

De Oranje Leeuwinnen nemen het in de finale van de play-offs om een WK-ticket op tegen Zwitserland. Na een 2-2 gelijkspel in en tegen België hadden de Zwitsers dinsdagavond voor eigen publiek genoeg aan een 1-1 remise om zich te plaatsen voor de eindstrijd. In november worden de finalewedstrijden gespeeld.

Ayoub heeft het moeilijk met reserverol bij Feyenoord

vindt het vervelend dat het hem nog niet is gelukt om een basisplek bij Feyenoord af te dwingen. De van FC Utrecht overgekomen middenvelder kwam in competitieverband nog maar vier keer in actie voor de Rotterdammers, iedere keer als invaller. Hij mocht tot nu toe alleen in het bekerduel met Gemert (0-4) starten.

Stengs maakt na bijna veertien maanden rentree: "Het ging goed"

Na bijna veertien maanden stond Calvin Stengs dinsdagmiddag eindelijk weer op het wedstrijdveld. In het oefenduel met SC Cambuur (1-0) maakte de buitenspeler zijn rentree. "Ik ben blij en opgelucht dat ik mijn eerste minuten heb gemaakt", zegt Stengs.

Frenkie de Jong hersteld van kuitblessure: "Fit om te spelen"

Frenkie de Jong bevestigt dat hij fit genoeg is om zaterdag te kunnen starten tegen Duitsland. De 21-jarige Ajacied liep onlangs een kuitblessure op en moest een aantal clubwedstrijden verstek laten gaan. Inmiddels heeft hij nergens last van. Ronald Koeman liet eerder doorschemeren dat hij voor de tweede keer op rij met De Jong wil starten.

Goretzka en Trapp melden zich af en missen duel met Oranje

Nog eens twee spelers hebben zich afgemeld bij de Duitse nationale ploeg. Na Marco Reus, Antonio Rüdiger en Kai Havertz zijn ook Leon Goretzka en Kevin Trapp afgehaakt. Bondscoach Joachim Löw heeft snel ingegrepen en twee vervangers opgeroepen: Bernd Leno en Serge Gnabry.