Ziyech mist interlands door lichte spierblessure

De blessure die Hakim Ziyech zondag in de slotfase tegen AZ opliep, valt mee. De Ajax-middenvelder kampt met een spierverrekking, terwijl even voor een wekenlange absentie gevreesd werd. Door de lichte blessure mist hij wel de twee interlands met Marokko. Hij reist ook niet af naar Afrika, want zijn spier in het rechterbovenbeen wordt in de Nederlandse hoofdstad behandeld.

De Marokkaanse middenvelder was opgenomen in de nationale selectie van zijn land voor twee duels tegen de Comoren. Daar is de sterspeler van de Ajacieden nu dus niet bij.

De spierverrekking in het rechtbovenbeen wordt in Amsterdam behandeld. Hoelang Ziyech niet in actie kan komen, is nog niet bekend.

