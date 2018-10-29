Van Anholt: "Hopelijk op korte termijn rentree in Eredivisie maken"

29 oktober 2018, 21:45
Photo of Lars van Mil
Lars van Mil | Redacteur

Pele van Anholt (op archiefbeeld) hoopt op korte termijn zijn Eredivisie-debuut voor NAC Breda te maken. De verdediger speelde maandag mee met de beloftenploeg, wat zijn eerste wedstrijd sinds ruim een jaar betekende. Na een half uur hield hij het voor gezien.

"We hadden afgesproken te beginnen met dertig minuten, want ik had sinds augustus 2017 geen wedstrijd meer gespeeld. Maar het voelde lekker om in teamverband weer een wedstrijd te spelen", citeert het clubkanaal van de Parel van het Zuiden hun verdediger, die in juli in Breda tekende maar door een spierblessure maanden buitenspel stond. Van Anholt was juist net terug van een zware knieblessure, die hij een zomer eerder opliep bij LA Galaxy.

"Het was natuurlijk weer even wennen, maar ik ben blij dat ik met wat vertraging het NAC-shirt aan mocht doen", vervolgt Van Anholt. "Nu is het zaak om de speelminuten uit te bouwen zodat ik hopelijk op korte termijn mijn rentree kan maken in de Eredivisie om te knallen met NAC."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Pelé van Anholt

Pelé van Anholt
sv TEC
Team: TEC
Leeftijd: 35 jaar (23 apr. 1991)
Positie: V (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2022/2023
TEC
15
0
2021/2022
Roda
3
0
2020/2021
Enosis
13
0
2019/2020
NAC
25
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Excelsior
33
-14
35
15
Telstar
33
-7
34
16
Volendam
33
-19
32
17
NAC
33
-23
28
18
Heracles
33
-49
19

Complete Stand

