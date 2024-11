België wil niet met gelijkspel, maar met winst naar 'Final Four'

België won donderdagavond met 2-0 van IJsland, maar dat resultaat verandert niets aan het belang van de wedstrijd tegen Zwitserland. Het laatste duel in de Nations League mag niet verloren gaan, om de finaleronde te bereiken. Toch vindt keeper dat zijn ploeg gewoon voor de overwinning moet gaan op bezoek in Luzern.

"Het is goed om te weten dat we niet verplicht zijn om te winnen zondag, maar we mogen niet daarheen gaan voor een remise", vond hij tegenover Sporza. "Dan zal je het moeilijk krijgen. Ik heb zo twee kampioenswedstijden gespeeld. Een keer bij Standard, waar we pas op het einde scoorden en een keer met Atlético tegen Barcelona. We moeten gewoon voor de zege gaan. Zwitserland speelt ook goed en er zal meer ruimte zijn. Hopelijk kunnen we ons niveau een beetje opkrikken."

Ploeggenoot Vincent Kompany sloot zich aan bij de woorden van zijn collega. "Of zondag beter moet dan tegen IJsland? We hebben met 2-0 gewonnen zonder vijf van onze sterkste spelers tegen een stugge ploeg. Als we dat in Luzern ook kunnen, ben ik tevreden. Zwitserland zal iets meer aanvallen, dus de wedstrijd zal wel anders zijn."

Hoewel de Nations League nog niet het aanzien heeft zoals een wereldkampioenschap of Confederations Cup ziet Courtois het wel als een eer om eerste te worden in de poule en zo naar de halve finale te gaan. "We willen echt wel naar die Final Four. Het is een soort EK met de beste landen. Als je kan winnen, is dat toch mooi voor het palmares van België. Het is geen EK of WK, maar wel een trofee."