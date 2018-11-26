Live voetbal

De Jong: "CL-avontuur niet geslaagd bij volgende ronde"

Frenkie de Jong heeft hoge verwachtingen van Ajax in dit Champions League-seizoen. De middenvelder weet dat de Amsterdammers dinsdag bij winst op AEK Athene al zeker zijn van de volgende ronde, maar hoopt dat het avontuur nog mooier wordt.

Maandag schoof de spelmaker aan bij de persconferentie voor het duel met AEK. "Het Champions League-avontuur is nog niet geslaagd als we ons kwalificeren voor de volgende ronde", sprak hij. "Je kunt niet zeggen dat iets geslaagd is als je er nog mee bezig bent. Als we doorgaan zou dat een goede stap zien en dan zien we daarna wel verder."

Aan de vorm van Ajax kan het niet liggen, weet De Jong. "Ik denk dat we goed bezig zijn, al is er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Maar we winnen bijna alles en spelen over het algemeen goed voetbal, dus dan kan je wel spreken over een positieve flow. Extra druk voor de wedstrijd van morgen? Bij Ajax is er altijd druk. Ik denk niet dat het anders is dan op andere dagen."

