Gattuso boos op vicepremier: "Dit land heeft genoeg problemen"

Gattuso boos op vicepremier: "Dit land heeft genoeg problemen"
26 november 2018, 08:18

AC Milan verspeelde in het duel tegen SS Lazio in de slotminuut twee dure punten. Teleurstelling alom natuurlijk en trainer Gennaro Gattuso was niet bepaald gediend van de kritiek die hij kreeg van vicepremier Matteo Salvini. "Waar bemoeit die man zich mee?"

Salvini is fervent supporter van AC Milan en is de leider van de politieke partij Lega Nord. Hij liet na het late gelijkspel weten dat hij de tactiek van Gattuso niet begreep. "Als ik Gattuso was geweest, had ik wat wissels doorgevoerd. De spelers waren vermoeid", was de analyse van Salvini in de Italiaanse media.

Gattuso kan de inmenging van Salvini niet waarderen en vindt dat hij beter zijn mond had kunnen houden. "Waar bemoeit die man zich mee? Ik praat niet over politiek omdat ik er geen verstand van heb, dus laat hij zich dan bij de politiek houden."

De coach van Milaanse club is behoorlijk gepikeerd. "Dit land heeft genoeg problemen, maar als de vicepremier al over voetbal begint te praten, zijn we helemaal ver heen." Door de puntendeling blijft AC Milan vijfde, terwijl Lazio op de vierde plek bleef staan.

Lazio - Milan

1 - 1
Gespeeld op 25 nov. 2018
Competitie: Serie A
Seizoen: 2018/2019

Meer info

Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (9 jan. 1978)

Meer info

