Romero scoort twee keer: "Spitsen leven van goals"

Eindelijk begint aan te tonen waarom PSV hem voor veel geld naar Eindhoven heeft gehaald. De spits speelt nog geen rol in het eerste, maar heeft zaterdagavond wel laten zien dat hij kan scoren. Voor Jong PSV scoorde hij twee keer tegen Jong AZ. De goals doen hem goed.

Na de wedstrijd ging de spits in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Ik ben blij met deze goals en de overwinning. Spitsen leven nu eenmaal van doelpunten en daarop ben ik zeker geen uitzondering. Ook ik leef van goals", vertelt hij. De aanvaller staat dit seizoen op drie goals voor Jong PSV.

De negentienjarige Argentijn had moeite om te wennen in Nederland, maar begint beter zijn draai te vinden. "Een aantal jongens helpt me goed en onder meer met Gastón Pereiro kan ik natuurlijk goed praten. De Nederlandse taal is niet makkelijk, maar stapje voor stapje gaat alles iets beter. Ook op het veld is dat zo. De komende dagen ga ik weer goed trainen en steeds probeer ik weer een stapje omhoog te zetten, om straks klaar te zijn voor de minuten die in het eerste elftal kunnen komen."