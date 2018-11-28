Van Persie lijkt op tijd fit voor PSV: "Ik ben blij dat hij terug is"

Feyenoord heeft goede hoop dat Robin van Persie mee kan doen in de topper tegen PSV. De 35-jarige aanvaller stond de afgelopen twee wedstrijden langs de kant, maar deed de trainingen van zowel dinsdag als woensdag voor een groot gedeelte mee met de selectie.

Trainer Giovanni van Bronckhorst aan blij te zijn met het herstel van Van Persie. "Ik ben blij dat hij terug is", klinkt het in gesprek met Feyenoord TV. "Deze week bekijken we wat Robin allemaal kan doen. Later deze week moet dan duidelijk worden hoe hij ervoor staat en wat er zondag mogelijk is tegen PSV."

Hoewel de afgelopen twee duels tegen Heracles Almelo en FC Groningen zonder de ervaren spits gewonnen werden, kan Feyenoord de kwaliteiten van Van Persie goed gebruiken. Hij maakte immers al zes doelpunten in de tien duels die hij meespeelde.