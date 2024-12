Manchester City viert terugkeer De Bruyne met winst op Everton

Manchester City heeft zich in de Premier League hersteld van de nederlaag van vorige week tegen Chelsea. De formatie van Josep Guardiola was op eigen terrein met 3-1 te sterk voor Everton, zag Gabriel Jesus voor het eerst sinds meer dan een maand scoren in de competitie en mocht de weer fitte Kevin de Bruyne verwelkomen binnen de lijnen.

Door de nederlaag van vorige week begon City de speelronde als nummer twee, op twee punten achterstand van koploper Liverpool. Tegen Everton, dat keurig zevende staat in de Premier League, moest er gewonnen worden om niet nog meer averij op te lopen. Al in de eerste helft bleek dat City in Manchester veel sterker was. Het kreeg genoeg kansen, maar zag voor rust alleen Gabriel Jesus na twintig minuten scoren. Het was voor de Braziliaan de eerste competitiegoal sinds begin november en het betekende een 1-0 ruststand.

Vijf minuten na rust tekende Jesus voor zijn en City's tweede en leek het duel beslist. Dominic Calvert-Lewin zorgde echter in de 65e minuut uit een van de spaarzame Everton-kansen voor de aansluitingstreffer en even leek het erop dat de gasten weer mochten hopen op meer. Die hoop duurde slechts enkele minuten.

Bekijk hier de 2-0 van Gabriel Jesus

Invaller schoot luttele minuten na zijn invalbeurt de 3-1 binnen en besliste daarmee het duel definitief. Het publiek ging na de 3-1 echter nog een keer op de banken staan, want Kevin de Bruyne maakte na een week of zeven blessureleed zijn rentree in het eerste van City.

Door de overwinning wipt City in ieder geval voor even over Liverpool heen. De ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum kan morgen (zondag) weer koploper zijn, als ze weten te winnen van Manchester United.