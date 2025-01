Clement herenigd met Stam: "De band is altijd goed geweest"

Na anderhalf jaar bij het Engelse Reading te hebben gebivakkeerd, gaat aan de slag bij PEC Zwolle. Daar wordt de 22-jarige middenvelder herenigd met de nieuwe trainer van de Zwollenaren: Jaap Stam. De twee werkten eerder met elkaar samen bij de club uit het Championship.

"De band met de trainer is altijd goed geweest. Daarnaast raakte ik erg enthousiast van het gesprek dat ik had met Gerard Nijkamp. Ik heb hem ook al gesproken toen John van 't Schip nog trainer was", vertelt Clement via de kanalen van zijn management Wasserman.

In zijn eerste seizoen in dienst van Reading kwam Clement nog tot 23 optredens in het Championship, maar in het afgelopen half jaar kwijnde de oud-Ajacied weg in Engeland. "Ik had het graag anders zien lopen, maar heb desondanks veel geleerd. De trainer wilde graag met mij werken, maar persoonlijk weet ik dat ik met deze overstap het plezier in het spelletje weer maximaal terug krijg."

Lees ook: PEC haalt met Clement oude bekende van Stam binnen