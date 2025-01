Officieel: Kramer tekent voor half jaar bij FC Utrecht

is terug in de Eredivisie. De dertigjarige spits maakt het seizoen af bij FC Utrecht. Kramer tekende donderdag zijn contract dat hem voor een half jaar aan de Domstedelingen verbindt. De Rotterdammer komt over van het Israëlische Maccabi Haifa, dat zijn verbintenis woensdag al ontbond.

"Michiel belandde bij Maccabi Haifa op een zijspoor nadat de Nederlandse enclave (Fred Rutten en Mo Allach, red.) daar was vertrokken", zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op het clubkanaal van Utrecht. "Daarop werd ook het contract van Michiel ontbonden, hetgeen hem tot een transfervrije en beschikbare speler maakte."

Kramer komt mede op voorspraak van Dick Advocaat, met wie hij vorig seizoen samenwerkte bij Sparta. "Het was belangrijk voor Michiel dat Dick hem graag wilde hebben, en vandaar ook zijn keuze voor FC Utrecht. Michiel zijn komst geeft ons weer extra mogelijkheden."

In de Domstad is Cyriel Dessers geblesseerd en overbodig, terwijl Jean-Christophe Bahebeck vaker geblesseerd dan fit is en ook Simon Makienok de rest van het seizoen 'out' is. Met jongeling Nick Venema had Advocaat te weinig opties voorin.