Onrust achter de schermen bij PSG: "Ik ben niet tevreden"

Paris Saint-Germain staat stijf bovenaan in de Ligue 1 en zit ook nog in de Champions League, maar toch is het niet echt rustig achter de schermen. Trainer Thomas Tuchel en technisch directeur Antero Henrique zijn in strijd over het transferbeleid.

Trainer Tuchel bevestigt aan de ESPN dat hij baalt van het transferbeleid. De coach wilde in de winter het middenveld versterken, maar kreeg alleen Leandro Paredes (Zenit) als nieuwe aanwinst. "Als je me vraagt of ik blij ben met Leandro, ja, ik ben absoluut blij met zijn komst. Maar als je me vraagt of ik in het algemeen tevreden bent, nee, dat ben ik niet", spreekt hij duidelijke taal.

Toch houdt de Duitser zich enigszins op de vlakte. "Ik ben niet boos over de afgelopen transferperiode. Januari is altijd heel gecompliceerd. Wie wil er een speler verliezen of verkopen? Niemand. En er waren weinig mogelijkheden. Het is altijd lastig in januari, want je wordt sneller teleurgesteld."