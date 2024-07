Peters jaagt met Willem II op bekerfinale: "Dit is iets unieks"

Willem II won dit seizoen al twee keer van AZ, maar de belangrijkste ontmoeting met de Alkmaarders moet nog komen. Die staat donderdagavond in Tilburg op het menu. Jordens Peters weet dat het geweldig zou zijn voor zijn club als de bekerfinale bereikt wordt.

De 31-jarige verdediger stond vorig seizoen met Willem II ook in de bekerfinale, maar het duel met Feyenoord (uit) liep toen niet goed af. "Vorig jaar speelden we tegen Feyenoord in De Kuip en dan weet je dat het zwaar gaat worden", zegt Peters tegen De Telegraaf. De verdediger won afgelopen weekend nog met Willem II van AZ. "Zo'n tweeluik als dit is best apart. Het enige waar ik wel van overtuigd ben, is dat AZ anders voor de dag gaat komen dan afgelopen zondag. Die twee duels in de competitie hebben ons veel vertrouwen gegeven, maar we weten dat AZ het gewend is dit soort duels te spelen. Ze doen het al jaren goed in het bekertoernooi."

De bekerfinale halen zou een geweldige opsteker zijn voor Willem II, beseft Peters. "Misschien heb ik nog een aantal jaren te gaan, je weet niet wat er nog gebeurt, maar zoveel kansen op een bekerfinale krijg je niet. Voor spelers van Willem II komt het misschien eens in je carrière voor. We moeten met het gevoel gaan spelen dat dit iets unieks is. Ik hoop dat dit bijzondere krachten in ons naar boven haalt", stelt hij.