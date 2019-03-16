Feyenoord tegen Willem II met Kökcü, zonder Jørgensen

Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst blijft ook in het thuisduel tegen Willem II vasthouden aan Orkun Kökcü. De jongeling scoorde vorige week als basisspeler tegen Vitesse en krijgt nu in de Kuip de voorkeur boven Jens Toornstra.

Ook en zitten op de bank tegen de Tilburgers. Daardoor bestaat de verdediging uit Cuco Martina, Erik Botteghin, Jan-Arie van der Heijden en Ridgeciano Haps. De spitspositie wordt uiteraard ingenomen door Robin van Persie.

Bij de Brabantse bekerfinalist keer weer even terug op de vertrouwde grasmat. De middenvelder uit Peru wordt dit seizoen gehuurd van Feyenoord.

De opstellingen in Rotterdam:

Feyenoord: Vermeer, Martina, Botteghin, Van der Heijden, Haps, Clasie, Kökcü, Vilhena, Berghuis, Van Persie, Larsson

Willem ll: Wellenreuther, Lewis, Peters, Heerkens, Palacios; Anita, Tapia, Crowley; Vrousai, Isak, Pavlidis