Feyenoord tegen Willem II met Kökcü, zonder Jørgensen

16 maart 2019, 19:17

Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst blijft ook in het thuisduel tegen Willem II vasthouden aan Orkun Kökcü. De jongeling scoorde vorige week als basisspeler tegen Vitesse en krijgt nu in de Kuip de voorkeur boven Jens Toornstra.

Ook Nicolai Jørgensen en Sven van Beek zitten op de bank tegen de Tilburgers. Daardoor bestaat de verdediging uit Cuco Martina, Erik Botteghin, Jan-Arie van der Heijden en Ridgeciano Haps. De spitspositie wordt uiteraard ingenomen door Robin van Persie.

Bij de Brabantse bekerfinalist keer Renato Tapia weer even terug op de vertrouwde grasmat. De middenvelder uit Peru wordt dit seizoen gehuurd van Feyenoord.

De opstellingen in Rotterdam:

Feyenoord: Vermeer, Martina, Botteghin, Van der Heijden, Haps, Clasie, Kökcü, Vilhena, Berghuis, Van Persie, Larsson

Willem ll: Wellenreuther, Lewis, Peters, Heerkens, Palacios; Anita, Tapia, Crowley; Vrousai, Isak, Pavlidis

Feyenoord - Willem II

Feyenoord
2 - 3
Willem II
Gespeeld op 16 mrt. 2019
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2018/2019

Nicolai Jørgensen

Nicolai Jørgensen
Leeftijd: 33 jaar (12 jan. 1993)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2015/2016
AaB
0
0
2012/2013
OB
0
0
2011/2012
Brøndby
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
Ajax
20
13
37
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32

