Aanvallende malheur zet deur voor Janssen bij Spurs op een kier

Vincent Janssens rol bij Tottenham Hotspur is mogelijk nog niet helemaal uitgespeeld. De Nederlander zit vanwege de blessure van Harry Kane voor het eerst sinds 2017 weer eens op de bank bij de Londenaren, die voor de tweede keer deze week op bezoek gaan bij Manchester City.

De bij Spurs volledig mislukte Nederlander zit eigenlijk op een dood spoor, kampte maandenlang met blessures en maakte zijn minuten in het U23-elftal. Door de blessure van Harry Kane en het drukke schema van de komende weken in verband met het Champions League-tweeluik tegen Ajax zit Janssen weer eens op de bank. Dat is voor het eerst sinds augustus 2017.

Heel groot lijkt de kans op speeltijd overigens niet, aangezien ook de Spaanse spits Fernando Llorente op de bank zit. Hij scoorde midweeks de beslissende 4-3 in het knotsgekke duel met City, waardoor Spurs in de halve finale van de Champions League staat.

Beide ploegen hebben aardig wat wijzigingen doorgevoerd in hun elftallen. City moet winnen om weer koploper te worden, terwijl de Londenaren (derde) de hete adem van Arsenal, Chelsea en Manchester United in de nek voelen.

Opstellingen:

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; Gündogan, Foden, De Bruyne; Bernardo, Agüero, Sterling.

Tottenham Hotspur: Gazzaniga; Foyth, Alderweireld, Sánchez, Vertonghen, Davies; Dier, Eriksen, Dele Alli; Lucas, Son.