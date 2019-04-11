Live voetbal

'Bayern-spelers Lewandowski en Coman ruziën flink op training'

Photo of Nathan Sprey Nathan Sprey
11 april 2019, 17:21

Een bijzonder gerucht uit Duitsland: bij een training van Bayern München zou het donderdag flink uit de hand zijn gelopen. Robert Lewandowski en Kingsley Coman zouden elkaar in de haren zijn gevlogen en rake klappen hebben uitgedeeld aan elkaar. Toch liet trainer Niko Kovac ze beide op de training staan.

?Dat schrijven diverse Duitse media, waaronder Der Kicker. Die krant heeft het inmiddels gecheckt bij Der Rekordmeister, maar de club wil het incident voorlopig niet bevestigen. Toch weten diverse media van het voorval, waarbij naast Niklas Süle en Jerôme Boateng - die direct ingrepen - naar verluidt nog meer spelers nodig waren om de boel te sussen.

Onduidelijk is nog wat de aanleiding was van het geheel en wat de gevolgen zullen zijn. Bayern München speelt komend weekend in de Bundesliga tegen Fortuna Düsseldorf en Kovac greep tijdens de training in elk geval amper in: hij liet beide heren op het trainingsveld staan. Dat krijgt tijdens de persconferentie ongetwijfeld een vervolg.

