De Jong blij op '10' en hoopt op nieuwe misstap Ajax

is tevreden met het experiment om hem op de nummer 10-positie te posteren. De spits, die tegen ADO Den Haag (3-1) zijn 27e van het seizoen wist te maken, zag dat hij meer vrijheden op het veld kreeg. Tevens hoopt hij op een misstap van Ajax zoals drie jaar geleden bij De Graafschap.

In gesprek met De Telegraaf laat De Jong zich uit over Mark van Bommels beslissing om met de aanvaller op het middelveld te beginnen. Zodoende begon Donyell Malen in de spits, vergezeld door Hirving Lozano en Steven Bergwijn. De Jong was tevreden met de veranderingen in de opstelling. "Uiteindelijk had ik ook nu nog de vrijheid om veel in het zestienmetergebied te komen en te wisselen met een van de andere aanvallers. Als ik vanaf het middenveld kom, is het voor tegenstanders vaak wat moeilijker om te verdedigen. Er ontstaan ruimtes waar ik in kan duiken", was zijn analyse.

Met zijn 27 doelpunten heeft hij er nu eentje meer gemaakt dan in zijn eerdere meest productieve Eredivisiejaar (26 stuks, 2015/2016). Toen werd hij achter Vincent Janssen tweede op de topscorerslijst, maar pakte hij met PSV wel de titel door een gelijkspel van Ajax bij De Graafschap. Op dat scenario hoopt hij dit jaar ook. "Natuurlijk probeer ik jongens dingen mee te geven, ook van drie jaar geleden. In de winterstop hebben we het er al een beetje over gehad, wat we allemaal nog kunnen verwachten richting de eindfase. Qua druk, qua media-aandacht. We krijgen zelf nog een paar lastige tegenstanders. Verder is het hopen op een misstap van Ajax."