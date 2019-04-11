De Ligt fakete blessure: "Anders trapte arbiter er niet in"

ging woensdagavond na een klein kwartier al naar de grond, direct nadat keeper Andre Onana een hoekschop van de Italianen had weggewerkt. Terwijl de bal al over de zijlijn ging, bleef de aanvoerder van Ajax met op het oog een (lichte) blessure liggen. Achteraf bleek het euvel echter een stuk minder erg: de verdediger kampte alleen met een losse veter. "Maar ik moest doen afslof ik last had van mijn enkel, anders trapte de scheidsrechter er niet in."

En omdat Juventus mocht ingooien, kon hij zelf de veter niet strikken. Dan was het spel gewoon verder gegaan en dus ging De Ligt naar de grond met 'pijn' aan zijn enkel. "Anders trapte de scheidsrechter er nooit in", zei hij. En dat was ook de reden dat ploeggenoot De Jong kwam helpen om het geheel weer vast te maken. Al was het overigens uiteindelijk Lasse Schöne die weer een dubbele knoop legde in de veters van De Ligt.

Cristiano Ronaldo

Geen blessure dus voor De Ligt en dat gold ook voor zijn opponent Cristiano Ronaldo, die lang een twijfelgeval was voor de kwartfinalewedstrijd. De Ajax-verdediger merkte echter dat de Portugees helemaal fit was. "Anders trek je niet zo'n sprint zoals bij zijn doelpunt", wist hij. "We verloren een duel op het middenveld, Ronaldo zet een enorme sprint in en komt vrij. Wie de schuldige was van die goal? Niemand, je moet weer door."

Return in Turijn

Want die kansen zal Ajax ook krijgen in de return in Turijn, beseft De Ligt, die 1-1 niet per se een goed resultaat vindt. "Maar het is wel beter dan we tegen Real Madrid behaalden", weet hij. "We hebben kansen gecreëerd en weer bewezen dat we goed kunnen spelen tegen Europese topploegen. Maar uiteindelijk is het een gelijkspel en het gaat om het winnen. Nu moeten we sowieso scoren in Turijn."

Alleen tegen Dinamo Kiev lukte dat Ajax in de Champions League vooralsnog niet dit seizoen: in dat duel werd bovendien een penalty gemist. De Ligt, die het woensdagavond niet de moeilijkste CL-pot vond tot dusver ("Dat was, hoe gek het ook klinkt, Benfica"), blijft vertrouwen in een goede afloop van de return. "We weten dat we altijd kunnen scoren. In de rust zeiden we ook: onze kansen komen nog wel. En dat bleek."