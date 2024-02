Defensief slordig Ajax blijft op titelkoers na zege op Vitesse

Ajax heeft op weg naar de eerste landstitel in vijf jaar dinsdagavond opnieuw geen fout gemaakt. Vitesse, dat door slordige momenten achterin bij Ajax nog wel twee keer toesloeg, werd met 4-2 verslagen. Ondanks de twee tegentreffers was de zege van Ajax verdiend. Mede dankzij twee benutte strafschoppen van clubtopscorer Dusan Tadic uiteindelijk een simpele avond voor de koploper.

Al ongeveer een maand staat Ajax bovenaan en dat heeft het mede te danken aan Vitesse. De Arnhemmers hielden onlangs PSV op een 3-3 gelijkspel, waardoor Ajax de koppositie overnam van de Eindhovenaren. In punten staan de twee clubs gelijk (77), maar het doelsaldo van Ajax is een stuk beter (+11 ten opzichte van PSV). Nu kwam Vitesse dus naar Amsterdam, waar het hoopte een of meerdere bonuspunten te sprokkelen.

Met vijf verdedigers en kort daarvoor vier middenvelders probeerde Vitesse het de Amsterdammers zo moeilijk mogelijk te maken. Het was niets minder dan tegenhouden wat Vitesse deed, daarnaast hielp Remko Pasveer een handje mee door zo nu en dan tijd te rekken. De doelman zorgde er ook voor dat Vitesse met slechts een 1-0 achterstand de rust in ging. Zo had Pasveer antwoorden op een kopbal van Matthijs de Ligt, schoten van Ziyech en knal van Dusan Tadic op slag van rust.

De enige keer dat hij een antwoord schuldig moest blijven, was op het moment dat Hakim Ziyech en Tadic van vleugel hadden gewisseld. Tadic kwam er op links vaak door, het was duidelijk dat Matus Bero geen rechtsback is. De middenvelder bleek ook niet opgewassen tegen Ziyech: bij de 1-0 kroop de Marokkaan uit zijn rug om vervolgens de voorzet van Tadic binnen te schieten. Zo had Ajax vijf minuten voor de pauze alsnog de verdiende voorsprong te pakken.

Met 1-0 zat er wellicht nog wat in voor Vitesse. Het was zelf geen enkele keer gevaarlijk geworden, maar het had slechts één goal nodig voor een gelijkspel. Binnen een kwartier zag het er echter heel anders uit voor de Arnhemmers. Eerst was het Dolberg die na de tweede grote fout van Maikel van der Werff nog een enorme kans miste, daarna scoorden Tadic en De Ligt. Tadic deed dat vanaf de stip nadat De Ligt werd vastgehouden, De Ligt kopte even later een hoekschop binnen voor de 3-0.

De twee goals vielen binnen vier minuten en Vitesse mocht de VAR dankbaar zijn dat de 4-0 er niet meteen achteraan kwam. Ajax veroverde de bal bij de aftrap en scoorde via Ziyech. Hij had eerst nog Dolberg gezocht en ontving de bal terug van de Deen. Op dat moment stond hij buitenspel en mocht zijn doelpunt niet tellen, zo oordeelde de VAR.

Tien minuten voor tijd moest hij dat weer, invaller Oussama Darfalou kon namelijk uit een voorzet van Tim Matavz ongehinderd binnenkoppen. Spannend werd het daardoor niet, want een minuut eerder had Tadic vanaf de stip opnieuw doel getroffen. De net ingevallen Jurgen Ekkelkamp werd gehaakt door Van der Werff, waarna Jochem Kamphuis opnieuw bepaalde de dat er vanaf elf meter mocht worden aangelegd. Tadic benutte het buitenkansje door in dezelfde hoek te mikken als bij de eerste penalty.

Ondanks de 4-2 van Darfalou kon Vitesse het niet meer spannend maken, Ajax voetbalde het duel simpel uit. De ploeg van Erik ten Hag maakte dus opnieuw geen fout in de titelstrijd en heeft nu tot 12 mei rust in de Eredivisie. Nu wachten de dubbele confrontatie met Tottenham Hotspur en de bekerfinale tegen Willem II. Vitesse is door de nederlaag nog altijd niet zeker van de play-offs.

Opstellingen en beoordelingen*:

Ajax: André Onana 5, Joël Veltman 5, Matthijs de Ligt 6.5, Daley Blind 7, Nicolas Tagliafico 6 (63. Rasmus Kristensen 4.5), Frenkie de Jong 5, Lasse Schöne 5 (79. Jurgen Ekkelenkamp -), Donny van de Beek 6, Hakim Ziyech 6.5 (63. David Neres 5), Kasper Dolberg 4.5, Dusan Tadic 7.5.

Vitesse: Remko Pasveer 5, Matus Bero 4.5, Maikel van der Werff 3.5 (86. Rasmus Thelander -), Danilho Doekhi 5, Jake Clarke-Salter 6, Max Clark 5, Thulani Serero 6, Martin Ødegaard 6.5, Navarone Foor 6 (67. Tim Matavz 6), Thomas Buitink 5 (79. Oussama Darfalou -), Mohammed Dauda 6.

Man of the match: Dusan Tadic

*Spelers moeten minimaal twintig minuten spelen om in aanmerking te komen voor een beoordeling.