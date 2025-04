Lof voor diepgaande Van de Beek: "Hij is heel belangrijk"

begon moeizaam het seizoen en moest enige tijd zelfs genoegen nemen met een reserverol, maar knokte zich knap terug. Inmiddels is hij niet meer weg te denken uit de basisploeg en is hij volgens Hedwiges Maduro zeer belangrijk in dit Ajax.

"Hij is heel belangrijk", legt de oud-Ajacied uit aan de NOS. "Met Tadic voor Dolberg in de spits heeft Ajax de juiste combinatie voorin gevonden. En dat is ook de beste combinatie voor Van de Beek. Het spel van Tadic maakt Van de Beek goed en andersom. Het is niet zo dat één speler het belangrijkst is. Het is een goede mix. Van de Beek is met Neres de enige speler bij Ajax met diepgang. Tadic en Ziyech willen de bal in de voeten en kunnen Neres en Van de Beek lanceren. Neres komt vanaf de zijkant en Van de Beek vanuit het midden."

De statistieken van Van de Beek zijn prima. Hij staat dit seizoen al op veertien goals en tien assists. Daar moet hij het volgens Maduro ook van hebben. "Donny is geen Frenkie de Jong of Christian Eriksen die vanuit stilstand kunnen versnellen. Hij is een diepgaande speler. Bij Ajax kan hij goed functioneren, omdat Ajax veel in het zestienmetergebied van de tegenstander komt. Dan komt hij tien keer in het strafschopgebied en scoort hij twee keer. Bij een buitenlandse club is dat misschien maar vijf keer of nog minder. Wat maakt hem dan speciaal?"

