Leeds zet stap op weg naar terugkeer naar hoogste niveau

Leeds United is weer een stapje dichter bij een terugkeer naar de Premier League. The Whites rekenden zaterdagavond af met Derby County (0-1) en staan zodoende met één been in de finale van de play-offs. Woensdag wordt op Elland Road de returnwedstrijd gespeeld.

Het is inmiddels vijftien jaar geleden dat Leeds United voor het laatst op het hoogste Engelse niveau actief was. In 2004 degradeerde de club uit Leeds uit de Premier League, waarna het zelfs enkele jaren in de League One speelde. Met Marcelo Bielsa als trainer hoopt men bij Leeds oude tijden te laten herleven. De excentrieke Argentijnse trainer heeft in Engeland al voor behoorlijk wat ophef gezorgd, maar is bezig aan een uitstekend debuutseizoen.

Tegen het Derby County van trainer Frank Lampard maakte Kemar Roofe na 55 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd. De Engelsman verschalkte de Nederlandse doelman Kelle Roos door in de lange hoek raak te schieten. De andere Nederlander in dienst van Derby, Florian Jozefzoon, bleef negentig minuten op de bank.

In de finale van de play-offs treft Leeds United of Derby County de winnaar van de halve finale tussen Aston Villa en West Bromwich Albion. Eerder op de zaterdag won Aston Villa voor eigen publiek met 2-1 van WBA.