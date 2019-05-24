Stegeman waakt voor RKC: "We willen na morgen nog in race zijn"

John Stegeman kan in zijn eerste seizoen als trainer van Go Ahead Eagles meteen promotie naar de Eredivisie bewerkstelligen. Daarvoor moet er dan wel eerst over twee duels worden afgerekend met RKC Waalwijk in de finale van de play-offs. Stegeman looft de Brabantse tegenstander en wil zijn tactiek nog niet prijsgeven.

Go Ahead Eagles moest afgelopen woensdag tot het gaatje gaan tegen FC Den Bosch. De bevrijdende 0-1 van aanvoerder Jeroen Veldmate viel pas een paar minuten voor tijd en dat was genoeg om naar de finale te gaan na het eerdere 2-2 gelijkspel in Deventer. "Ik ben niet vies van lelijk winnen", zegt Stegeman daarover tegen [a,https://www.destentor.nl/ga-eagles/stegeman-geheimzinnig-in-aanloop-naar-finale-ga-misschien-wel-iets-verrassends-doen~a9be7a83/,_blank,De Stentor].

RKC knikkerde Excelsior over twee duels uit de Eredivisie en dus is Go Ahead Eagles gewaarschuwd voor het aanstaande tweeluik. "Ik zie het echt als fifty-fifty", blikt Stegeman vooruit op het treffen van morgenavond in Waalwijk. "We zijn beide ploegen die willen aanvallen en aantrekkelijk spelen. Fred Grim heeft knap werk verricht dit seizoen, je ziet dat RKC gedurende het seizoen stappen heeft gezet. Het belangrijkste is dat we na zaterdagavond in elk geval nog in de race zijn."

Opstelling

Met welke opstelling Stegeman zijn ploeg tegen RKC laat aantreden, blijft nog een raadsel. "Ik ben geen trainer die gekke dingen doet of het hele team door elkaar husselt. Maar het zou kunnen zijn dat ik iets verrassends ga doen. Als Go Ahead willen we altijd van eigen kracht uitgaan. Veel zal ik dan ook niet gaan veranderen, maar je kijkt natuurlijk wel waar je de tegenstander pijn kunt doen en hoe je daar het beste op in kunt spelen."