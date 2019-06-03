Reyes reed 237 kilometer per uur tijdens het fatale ongeluk

Het ongeluk dat José Antonio Reyes zaterdag kreeg in de auto, ging met een gang van liefst 237 kilometer per uur. Na een training bij Extremadura reed hij extreem hard naar huis, toen zijn auto een klapband kreeg en hij met zijn bolide op het beton klapte. Dat blijkt uit onderzoek van de Spaanse politie.

Met zijn Mercedes reed hij 237 kilometer per uur over de snelweg, totdat zijn band klapte. Het fatale ongeluk was het gevolg, waarna de auto in de brand vloog. Niet alleen Reyes kwam om, ook zijn Spaanse neefje overleefde het ongeval niet. De derde inzittende vecht momenteel nog voor zijn leven.

Afgelopen weekend leefde de voetbalwereld massaal mee met de dood van Reyes: met name in Sevilla liep iedereen uit om de voetballer een laatste eer te bewijzen. Tijdens de Champions League-finale werd er een minuut stilte gehouden voor de aanvaller.