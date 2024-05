Twente laat talent Velthuis gaan: "Het is ergens ook wel zielig"

FC Twente heeft afscheid genomen van Tijs Velthuis. De zeventienjarige verdediger stond te boek als groot talent, maar kreeg tot zijn eigen verbazing geen verbintenis aangeboden. Hij besloot daarom naar AZ te verkassen.

Tegenover RTV Oost geeft hij tekst en uitleg. "Een mooie stap natuurlijk. Maar het had niet allemaal zo hoeven lopen", zegt Velthuis, die met gemengde gevoelens vertrekt. "Bij FC Twente ben ik begonnen. Ik kom uit de regio, zat op de tribune. De fans en het stadion zijn natuurlijk fantastisch. Waar zie je dat in Nederland? Het is jammer dat het zo is gelopen. En ergens ook wel zielig."

Velthuis heeft nooit iets gehoord van Twente, geeft hij aan. "In februari, toen ik terugkwam van Oranje, kreeg ik te horen dat de club mijn contract wilde openbreken. Maar daarna heb ik niets meer gehoord. Ook de laatste weken toen ik met AZ ging onderhandelen niet. Als ze met een plan zouden komen, had ik misschien een andere keuze gemaakt. Dat neemt natuurlijk niet weg dat als AZ komt je dan sowieso gaat nadenken. De jeugdspelers krijgen minder de kans. Ze zeggen wel dat ze het doen, maar ik had er geen vertrouwen in. Er was gewoon geen plan."