AZ legt nog een Koopmeiners vast: "Dit is pas het begin"

AZ heeft vastgelegd. De negentienjarige middenvelder, broertje van Teun Koopmeiners, heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor drie seizoenen. Dat meldt de club uit Alkmaar vrijdagmiddag via de officiële kanalen.

De jonge middenvelder speelde namens Jong AZ al twintig wedstrijden in de Eerste Divisie. Komend seizoen zal hij wederom deel uitmaken van het beloftenteam. "Ik ben er super blij mee", zegt Koopmeiners. "Maar dit is pas het begin. Ik voetbal hier al sinds de Onder 12. Dat ik nu een beloning krijg in de vorm van een contract, is heel mooi. Het komende seizoen wil ik zo veel mogelijk minuten maken bij Jong AZ en nog meer ervaring opdoen. Mijn officieuze debuut heb ik al gemaakt voor AZ, maar nu wil ik zo snel mogelijk mijn officiële debuut maken in het AFAS Stadion."

Max Huiberts, directeur voetbalzaken, zegt blij dat Koopmeiners zijn toekomst heeft verbonden aan AZ. "Hij heeft het afgelopen seizoen veel gespeeld in de Keuken Kampioen Divisie en in die wedstrijden heeft hij laten zien het niveau aan te kunnen. Peer is een intelligente speler met inzichtelijk vermogen. Vanuit zijn positie vlak voor de verdediging kan hij met zijn goede passing het spel verdelen. Het is nu aan hem om de volgende stap te maken."