Spitse en Bloodworth heel erg teleurgesteld, maar ook trots

Aanvoerster was zeer trots op de Leeuwinnen direct na de verloren finale tegen Amerika (2-0). Toch baalde de middenveldster ook enorm. "Maar we hebben gestreden voor elke meter en hebben alles gegeven", concludeerde Spitse dat Oranje niet veel meer had kunnen doen aan de nederlaag.

Dat vertelde ze tegenover de NOS. "Het is heel moeilijk. Je bent topsporter, je wilt altijd winnen", zei Spitse. "We mogen trots zijn op dit toernooi. We zijn tweede geworden en hebben het goed gedaan tegen Amerika. We mogen trots zijn." Dat een strafschop de Leeuwinnen fataal werd, baalde ze wel extra van. Spitse: "Ik vraag me af of het een penalty is… Maar dat moet ik later terugkijken. Doodzonde, maar ook heel trots."

Collega-speelster Dominique Bloodworth, die enkele dagen geleden al hoorde dat ze als linksback zou starten in plaats van in het centrum, kwam tot dezelfde conclusie als Spitse. "We mogen trots zijn, maar we konden in de finale eigenlijk alleen maar winnen", zei ze. Toch was de teleurstelling groot bij de back. "Heel groot. Ik ben blij dat we vanavond met onze partners even kunnen uithuilen. Maar we mogen wel echt trots zijn."