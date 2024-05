Van Bommel geeft De Jong compliment na 'lastige' transferdeals

Mark van Bommel is blij met de aanwinsten die PSV tot dusver heeft gepresenteerd. Onder andere Bruma, Ibrahim Afellay en Toni Lato werden reeds binnengehaald. "Het is gecompliceerder dan vroeger denk ik", zegt Van Bommel over de inkomende transfers. Technisch manager John de Jong verdient volgens de coach dan ook een groot compliment.

Dat vertelt hij tegenover het Eindhovens Dagblad. "Bij Bruma probeerden andere clubs ertussen te komen, maar we hadden goed contact met hem en ik heb me er dus niet al te druk om gemaakt. John de Jong heeft geweldig werk verricht door Bruma en ook Lato binnen te halen", ziet Van Bommel. "Dit waren echt lastige deals. Het mooie aan onze nieuwe spelers is ook dat ze al wisten hoe we speelden en zich daarin goed hadden verdiept. We hoefden ze dat niet te vragen."

Arjen Robben is een van de spelers die niet kwam, omdat hij besloot te stoppen. Dat vindt de trainer van PSV zeer jammer. "Natuurlijk had ik hem er heel graag bij gehad", aldus de coach. "Arjen is een van de allerbeste spelers die Nederland heeft voortgebracht. Een op-en-top professional, die op het veld vaak nauwelijks te verdedigen was." Er was contact tussen Van Bommel en Robben, toen was er nog twijfel bij eerstgenoemde, die recentelijk besloot te stoppen en dus niet naar Eindhoven komt. "Jammer dat het niet meer gebeurt."