Anderlecht maakt verrassende transfer Chadli officieel

Anderlecht heeft de komst van aanvaller via de officiële kanalen bevestigd. De Brusselse topclub huurt de 30-jarige international voor één seizoen van AS Monaco, waar hij op een zijspoor was beland. De ervaren buitenspeler is de zevende aanwinst dit seizoen.

Chadli wil bij Anderlecht meer aan spelen toekomen en zich laten zien met het oog op het EK van komende zomer, waar hij met België graag bij wil zijn. Voor zijn komst naar Monaco speelde hij in Engeland voor West Bromwich Albion en Tottenham Hotspur en in Nederland voor FC Twente en AGOVV Apeldoorn. Hij speelde 56 interlands.

Eerder vandaag werd al duidelijk dat de transfer zo goed als rond was. Alleen de medische keuring moest nog met succes worden doorstaan en dat is gelukt. Chadli wordt de zevende aanwinst van Anderlecht, waar Vincent Kompany in een dubbelrol als speler en trainer actief is. Eerder werden onder meer de Nederlanders Michel Vlap en Phillipe Sandler vastgelegd en kwam Samir Nasri naar Brussel. Met hen pakte Anderlecht slechts twee punten uit de eerste drie duels dit seizoen.

Ervaring

Chadli moet Anderlecht van een stukje extra ervaring gaan voorzien. "We werkten de afgelopen maanden hard aan de opbouw van de ploeg. We zetten volop in op de jeugd, maar investeren ook in een aantal ervaren spelers om de jongeren naar een hoger niveau te tillen. Chadli is daar één van", zegt technisch directeur Michael Verschueren op de clubwebsite. "Nacer maakt het team compleet. We zijn ervan overtuigd dat we, met de ploeg die we nu hebben, de verwachtingen van de fans zullen inlossen."