Chelsea laat miskoop Zappacosta op huurbasis naar Roma gaan

Door het vertrek van Rick Karsdorp naar Feyenoord had AS Roma een vacature op de rechtsbackpositie. Die is woensdagavond ingevuld met de komst van . De Italiaan wordt gehuurd van Chelsea.

Chelsea kocht de 27-jarige Italiaan in augustus 2017 voor een kleine dertig miljoen euro van Torino. In Londen wist de vleugelspeler echter nooit echt te imponeren. Chelsea heeft daardoor besloten hem nu op huurbasis naar Rome te laten verkassen. De Italiaanse club heeft een optie tot koop bedongen in de deal, die opmerkelijk genoeg slechts voor een halfjaar is. Hij gaat bij Roma spelen met rugnummer twee. Zappacosta zal de concurrentie aan moeten gaan met Alessandro Florenzi.

"Ik ben blij dat ik bij Roma ga spelen", zegt Florenzi op de clubwebsite. "Buiten de landsgrenzen heb ik ervaring opgedaan die me heeft geholpen. Het is voor mij een geweldige motivatie om me hier te kunnen laten zien. Ik kan niet wachten om te beginnen." Hij is de zevende zomeraanwinst van Roma, dat eerder Leonardo Spinazzola, Amadou Diawara, Gianluca Mancini, Pau Lopez, Jordan Veretout en Mert Cetin contracteerde.