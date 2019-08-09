Sparta bevestigt: winterse transfer Dervisoglu is rond

De winterse transfer van Halil Dervisoglu naar Brentford is rond. Sparta meldt dat via de eigen clubkanalen. Naar verluidt vangt de club zo'n drie miljoen euro. Dat de negentienjarige aanvaller pas in januari naar Engeland verkast, was een belangrijke eis van de Rotterdammers. "Wij denken niet alleen aan de transfersom, maar belangrijker is dat Sparta in de Eredivisie blijft", aldus technisch directeur Henk van Stee.

"Daarom stelden wij de voorwaarde dat Halil minimaal tot aan de winterstop op het Kasteel bleef om, samen met zijn teamgenoten, een bijdrage aan de sportieve doelstelling te leveren", licht Van Stee toe op de website van Sparta. "Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid om in de komende maanden een volwaardige opvolger van Halil te zoeken. Alles bij elkaar hebben wij de mening dat dit voor zowel de club als speler een goede deal is."

Dervisoglu had de clubs voor het uitzoeken. Vooral Turkse clubs als Galatasaray, Besiktas en Trabzonspor werden aan de Sparta-smaakmaker gelinkt. Maar het wordt dus het Championship. "Er waren veel clubs in Halil geïnteresseerd. Dus we wisten dat het lastig was om hem bij Sparta te houden, daarop hebben wij besloten een eisenpakket samen te stellen waar wij niet aan zouden toegeven. Brentford FC kwam uiteindelijk met een aanbod dat voldeed aan onze voorwaarden."