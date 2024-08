Manchester City loopt schade op in titelstrijd, zege Chelsea

Manchester City heeft zondagmiddag forse schade opgelopen in de Engelse titelstrijd. Waar Liverpool dit weekend met pijn en moeite overeind bleef, lukt The Citizens dat niet in eigen huis tegen Wolverhampton Wanderers. Adama Traoré rondde een knap uitgevoerde counter koelbloedig af en werd tien minuten voor tijd matchwinner met een dubbelslag: 0-2.

Sowieso had het elftal van Pep Guardiola een zeer zware middag in het eigen stadion, waarin het Benjamin Mendy moest missen. De verdediger kampte met een blessure en was net als Kevin de Bruyne niet inzetbaar. Ook zonder hem had de thuisploeg, dat bijna 75% balbezit had, wel mogelijkheden, maar echt tot hele grote uitgespeelde kansen kwam het niet.

Via spelhervattingen was City wel een aantal keer erg gevaarlijk, zo schoot David Silva een vrije trap op de lat, maar scoren deed City, ook met het inbrengen van Gabriel Jesus, Bernardo Silva en Oleksandr Zinchenko niet. Toen Raúl Jiménez tien minuten voor tijd na een balverovering in de diepte werd gestuurd en hij twee City-verdedigers in het bos stuurde en de bal breed legde op Traoré, kon de voormalig voetballer van FC Barcelona de regerend titelhouder van Engeland heel veel pijn doen. Vlak voor het laatste fluitsignaal maakte hij na een ultiem slotoffensief nog zelfs de tweede voor Wolverhampton Wanderers.

Vorig seizoen hield The Wolves Manchester City ook al een keer op een gelijkspel, nu werd er zelfs gewonnen van Pep Guardiola's ploeg. Daardoor is de voorsprong van het nog foutloze Liverpool – al gaat het soms met vallen en opstaan bij The Reds – liefst acht punten na even zo veel wedstrijden in de Premier League.

Southampton – Chelsea 1-4

Frank Lampard had een eenvoudig middag met zijn ploeg op bezoek bij Southampton. Tammy Abraham opende al na ruim een kwartier de score, al ging de doelman Angus Gunn ook niet vrijuit bij het openingsdoelpunt. Mason Mount pakte een cadeautje van de verdedigers van Southampton uit, die de bal in de opbouw verspeelden, op aangeven van William schoot hij van dichtbij binnen. Danny Ings deed na een half uur nog wat terug, maar N'Golo Kanté en Michy Batshuayi zorgden voor een probleemloze zege voor Chelsea, dat zodoende de weg omhoog heeft ingezet in de Premier League met de vierde zege.

Arsenal – Bournemouth 1-0

Zonder Mesut Özil, hij zat opnieuw niet bij de selectie van The Gunners, begon Arsenal voortvarend aan het thuisduel tegen de ploeg met Nathan Aké in de basis. De Nederlander kon niet voorkomen dat David Luiz met zijn eerste treffer namens Arsenal al na acht minuten de score opende met een kopbal, wat uiteindelijk het enige doelpunt bleek. Invaller Arnaut Danjuma kon met zijn tweede optredens namens Bournemouth de score niet meer veranderen. Door de overwinning komt Unai Emery met zijn ploeg weer bij de beste drie van de Premier League.