Dest buiten selectie van Verenigde Staten gehouden

Lars van Mil
2 oktober 2019, 16:05   Bijgewerkt: 20:24

Sergino Dest is niet opgeroepen voor de Verenigde Staten. Bondscoach Greg Berhalter maakte woensdag de groep bekend voor de aanstaande interlands in de CONCACAF Nations League tegen Cuba en Canada. Deze ontwikkeling is opmerkelijk, omdat Dest zijn keuze voor de Verenigde Staten of Nederland nog bekend moet maken. Beide landen willen hem graag strikken.

Dest debuteerde in de vorige interlandperiode voor Team USA. Maar omdat het een oefenduel betrof, kan de Ajacied nog steeds voor Oranje uitkomen. Recent sprak bondscoach Ronald Koeman met de gewilde rechtsback. Zodra Dest speeltijd maakt in een officiële interland, kan hij niet meer switchen. De duels van Amerika in de Nations League vallen in die categorie.

Vooralsnog is het gissen waarom Berhalter Dest niet heeft opgeroepen. Het zou kunnen betekenen dat de Ajax-speler gekozen heeft of dat hij zijn besluit nog even uitstelt. Omdat Dest een Amerikaanse vader heeft, mag hij uitkomen voor de Verenigde Staten. Zelf werd Dest geboren in Almere. De verdediger speelt vanavond (woensdag) met Ajax in de Champions League tegen Valencia.

Sergiño Dest

Sergiño Dest
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 25 jaar (3 nov. 2000)
Positie: V (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
16
1
2024/2025
PSV
7
0
2023/2024
PSV
25
2
2023/2024
Barcelona
0
0

Meer info

