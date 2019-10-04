Live voetbal 1

PSV ook tegen VVV zonder Zoet, Hendrix twijfelgeval

4 oktober 2019

Mark van Bommel kan zondag tegen VVV-Venlo geen beroep doen op Jeroen Zoet. De 28-jarige doelman, die donderdagavond in Noorwegen ook ontbrak tegen Rosenborg (1-4), kampt met een blessure. Daardoor mist Zoet ook de komende interlands van het Nederlands elftal.

Via de PSV-kanalen laat Van Bommel weten dat Zoet even uit de roulatie is. "Hij heeft bondscoach Ronald Koeman laten weten dat het niet verstandig is om zich in Zeist te melden. Jammer voor Jeroen, natuurlijk. Iedere speler wil graag naar zijn nationale ploeg, maar als je niet fit bent, ben je niet fit", aldus de oefenmeester.

Naast Zoet mist Van Bommel mogelijk ook Jorrit Hendrix tegen VVV. De middenvelder moest zich tegen Rosenborg laten vervangen. "Of hij er zondag bij is bepalen we morgen naar aanleiding van de laatste training", zegt Van Bommel daarover. "Ik heb een brede selectie tot mijn beschikking en dat is prettig. We spelen een flinke hoeveelheid wedstrijden in een kort tijdsbestek."

PSV verloor in augustus en september geen enkel wedstrijd en hoopt de lijn door te trekken. "Dit is de laatste wedstrijd voor de jongens interlands gaan spelen en we willen goed afsluiten. We hebben in de voorbije weken een goede ontwikkeling doorgemaakt en daar willen we graag een vervolg aan geven."

VVV-Venlo

In VVV treft PSV de huidige nummer twaalf van de Eredivisie. "Bij VVV is in de zomer aardig wat gewijzigd. Zowel op als buiten het veld. Er is een nieuwe trainer met andere ideeën en ze hebben wat spelers moeten vervangen", weet Van Bommel. "Het lijkt erop dat ze de mutaties goed hebben doorstaan, want op bijna een kwart van de competitie staan ze in de middenmoot. Dat wil zeggen dat ze opnieuw over bepaalde kwaliteiten beschikken."

