Spaanse media: 'Luuk afgekeurd, Frenkie episch'

De wedstrijd tussen Barcelona en Sevilla was een battle tussen de twee De Jongs, 'Frenkie' won met 4-0 en liet Luuk en Sevilla zonder punten terugkeren naar Andalusië. De Spaanse media gaven Frenkie de complimenten, waar Luuk na vele gemiste kansen niet wordt gespaard.

Sevilla kreeg in het eerste half uur de grootste kansen en was eigenlijk de betere ploeg tot de openingsgoal van Luis Suarez. De Jong had het vizier opnieuw niet op scherp en wacht nog altijd op zijn eerste treffer. 'De onnauwkeurigheid van De Jong kostte Sevilla de voorsprong. Het team heeft genoeg kwaliteiten, maar het mist een echte killer', schreef Sport. El Mundo Deportivo lijkt De Jong al helemaal zat te zijn en geeft hem de stempel 'afgekeurd'. 'De Jong had vier keer kunnen scoren. Als er nog geen discussie over hem was, dan is die er nu wel.'

Lees ook: Sevilla-trainer Lopetegui: "De Jong heeft heel veel goed gedaan"

Complimenten voor Frenkie

Waar Luuk de Jong al geruime tijd onder vuur ligt in Spanje, klinkt er voor Frenkie niets minder dan lof en complimenten. De middenvelder van Barça weet steeds meer zijn stempel te drukken op het spel van de Catalanen en was ook tegen Sevilla van grote waarde volgens de Spaanse kranten. 'Zijn kwaliteit om het middenveld te beheersen is bewonderingswaardig. Hij doet het zelfs in de moeilijke wedstrijden. Hij verdeelt het spel op sierlijke wijze en kon de druk van Sevilla op Barcelona verminderen', schreef Sport. Volgens El Mundo Deportivo was De Jong 'episch'. 'Hij was de spil op het middenveld en zorgde voor de verbinding tussen de verdediging en het middenveld.'

Toch was er volgens enkele kranten ook ruimte voor verbetering in het spel van de Nederlander. 'Hij maakt soms onmogelijke dribbels en bewegingen. Pas toen Busquets naast hem stond, ging het beter lopen bij hem', volgens AS. Ook Marca is kritisch op het spel van de oud-Ajacied. 'Hij wil sneller spelen dan het team aankan. Hij heeft moeite als zijn ploeggenoten niet aanspeelbaar zijn', schreef de Spaanse sportkant maandagochtend.