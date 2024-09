Cambuur en De Graafschap winnen nipt en blijven aan kop

SC Cambuur en De Graafschap hebben hun koppositie in de Eerste Divisie behouden. Lange tijd leek het erop dat één van beide titelkandidaten tegen puntenverlies op zou lopen, maar door late treffers wonnen beide clubs met 1-2 van respectievelijk Roda JC en Helmond Sport. Zij zien naaste belager NAC Breda een pas op de plaats maken en Jong Ajax de derde plaats overnemen. Dit alles staat echter in schril contrast met de wedstrijd van de avond, namelijk de doelpuntentsunami tussen Excelsior en FC Eindhoven.

Roda JC – SC Cambuur 1-2

SC Cambuur mocht zich na dertien wedstrijden op doelsaldo de trotse koploper van de Eerste Divisie noemen en de Friezen maakten meteen duidelijk dat tegen Roda JC graag te willen blijven. Na vier minuten lag de openingstreffer namelijk al in het Limburgse net. Cambuur counterde razendsnel met drie man, waarna Jamie Jacobs in vrije positie de 0-1 heel makkelijk binnen kon schuiven na een pass van Robin Maulun. Cambuur bleef daarna de meest dreigende ploeg met enkele gevaarlijke voorzetten, maar kon de 0-2 niet maken. In plaats daarvan kwam Roda JC na net iets meer dan een halfuur op 1-1. Een voorzet van Jordy Croux kwam met een beetje geluk voor de voeten van Iké Ugbo terecht en de spits rondde koelbloedig af.

Helmond Sport – De Graafschap 1-2

Vanuit Brabant werden de verrichtingen van Roda JC en Cambuur op de voet gevolgd, want in Helmond moest medekoploper De Graafschap proberen om de Friezen bij te houden. Tegen het stugge Helmond Sport, dat onderin de middenmoot bungelt, speelden de Superboeren van trainer Mike Snoei in de eerste helft nauwelijks iets klaar. De beste kans viel vlak voor rust toen Mohamed Hamdaoui met een schitterende lange bal Javier Vet alleen voor de keeper zette, maar Helmond-doelman Stijn van Gassel keerde de inzet van de middenvelder keurig. De thuisploeg stond defensief goed en het lukte De Graafschap niet om daar doorheen te komen.

In de tweede helft was de muur echter snel gebroken, want na fraai klaarleggen van Hamdaoui schoot Ralf Seuntjens schitterend de 0-1 binnen. Beide elftallen hadden daarna kunnen scoren, maar zagen dat het houtwerk in de weg zat. Orhan Džepar kopte namens Helmond een voorzet op de paal en zag aan de andere kant Hamdaoui met zijn schot eveneens de paal raken. De Graafschap mocht het zichzelf verwijten dat het de wedstrijd niet eerder kon beslissen en dat mocht vooral Daryl van Mieghem zich aanrekenen. Hij faalde na 65 minuten namelijk vanaf de penaltystip door met een panenka op de lat te schieten.

Die misser en een aantal andere niet verzilverde mogelijkheden leek De Graafschap uiteindelijk duur komen te staan, want vijf minuten voor tijd schoot Tibeau Swinnen van net buiten de zestien Helmond Sport op 1-1. In de laatste minuut kopte Jasper van Heertum echter alsnog de drie punten voor De Graafschap in de tas, waardoor het medekoploper blijft.

Excelsior – FC Eindhoven 5-4

Supporters die pas na de aftrap binnen waren gekomen in Rotterdam zullen balen dat ze te laat van huis waren gegaan. Want na twaalf minuten waren er namelijk al vier goals gevallen, eerlijk verdeeld over Excelsior en FC Eindhoven. De thuisploeg af in de eerst helft meerdere cadeautjes weg. Rai Vloet leidde slordig balverlies en zag Kaj de Rooij na vijf minuten de 0-1 voor Eindhoven maken. Diezelfde Vloet herstelde dat daarna een minuut later weer door een hoekschop tot doelpunt te promoveren. Die snelle comeback van Excelsior zou als een rode draad door het duel lopen. Na tien minuten kwam Eindhoven namelijk weer op voorsprong na slecht verdedigen door Excelsior, dit keer rondde Rigino Cicilia af: 1-2. Twee minuten daarna kopte Stijn Meijer echter uit een corner de 2-2 binnen.

De tweede helft begon waar de eerste was geëindigd, namelijk met een doelpunt. Direct vanaf de aftrap werkte Thomas Verhaar de 4-3 binnen in de rechterhoek. Toch deed Excelsior zich in het vervolg opnieuw zelf de das om, want vlak voor het uur maakte Eindhoven de 4-4. Dit gebeurde na balverlies door Excelsior, waarna Cicilia zomaar aan een aanval kon beginnen en op aangeven van De Rooij zijn tweede van de avond maakte. Op basis van de aanvalslust van beide clubs was een doelpuntrijk gelijkspel een verdiende einstand geweest, maar die kwam er niet. Want ondanks drie keer een achterstand sleepte Excelsior de zege uit het vuur. De intikker van Ómarsson een kwartier voor tijd bleek de winnende treffer.

Overige uitslagen:

Go Ahead Eagles - FC Dordrecht 3-1

NEC - TOP Oss 3-0

FC Volendam - Jong FC Utrecht 1-0

Jong Ajax - FC Den Bosch 5-1

Jong PSV - Telstar 1-1

Jong AZ - MVV Maastricht 3-2

Almere City - NAC Breda 1-0