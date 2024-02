Crisis duurt voort in Eindhoven: ook Willem II verslaat zwak PSV

PSV heeft voor de derde keer in vier duels een nederlaag geleden. Na eerdere verliespartijen tegen FC Utrecht en AZ was Willem II dit keer met 2-1 te sterk. Ché Nunnely was de grote man bij de thuisploeg met twee goals. De late tegentreffer van Gaston Pereiro in de slotfase veranderde daar niks aan. Door het nieuwe verlies gaat het in crisis verkerende PSV met een dramatisch gevoel de interlandperiode in. De achterstand op koploper Ajax is opgelopen tot liefst elf punten.

Unnerstall voor Zoet

Na de beschamende vertoning midweeks tegen LASK Linz in de Europa League besloot trainer Mark van Bommel tegen Willem II een drastische wijziging door te voeren en de lang onomstreden keeper Jeroen Zoet te passeren en zomeraanwinst Lars Unnerstall onder de lat te zetten. Dit alles in de hoop minder makkelijk doelpunten tegen te krijgen. Unnerstall was echter pas net in het Tilburgse zonnetje te bewonderen of hij kon de bal alweer uit het net vissen. Na een goede pass van Miquel Nelom en een nog betere voorzet van Mats Köhlert over de rechterkant tikte Nunnely Willem II na zeven minuten op 1-0 en bezorgde PSV zo de volgende klap.

Deze misser bleek het signaal voor PSV dat er toch echt wat moest gebeuren om de sportieve crisis niet nog verder op te laten lopen. PSV stopte meer energie in de wedstrijd en kreeg zowaar een aantal kansen. Na een pass van Daniel Schwaab schoot Bruma recht op keeper Timon Wellenreuther en een paar minuten later raakte Cody Gakpo met een kiezelharde poging de lat en kopte Dumfries een lange bal voorlangs. De gelijkmaker viel niet en PSV moest op slag van rust Unnerstall bedanken dat de schade beperkt bleef. Na doorkoppen van Vangelis Pavlidis dook Nunnely namelijk opnieuw alleen voor de keeper op, maar zijn schot werd uitstekend tegengehouden door de Duitse sluitpost.

Penaltyclaim

Waar Willem II scherp aan de eerste helft begon, zo was de start van de tweede helft voor PSV. De bezoekers waren meteen dreigend, maar hadden het geluk niet mee. In eerste instantie kopte Bruma een uitstekende voorzet van Ihattaren naast en vlak daarna slaagde Dumfries er niet in een pass van diezelfde Ihattaren binnen te glijden. Na een uur claimde PSV tevergeefs een strafschop, waar het misschien wel recht op had gehad. Een harde botsing tussen Jordens Peters en Dumfries werd door scheidsrechter Björn Kuipers en de VAR echter niet bestraft met een penalty.

Het lot van Van Bommel

Ondanks de aanvallende wissels van PSV was Willem II in de slotfase de gevaarlijkste ploeg. Het verzuimde echter de wedstrijd helemaal in het slot te gooien, omdat Pavlidis, Köhlert en Ndayishimiye de kansen op 3-0 lieten liggen. Hierdoor werd het vijf minuten voor tijd toch nog spannend toen invaller Pereiro voor de 2-1 zorgde. Hij kreeg de bal in de zestien aangespeeld en werkte deze simpel over Wellenreuther heen. Dit keer lukte het PSV alleen niet om net als tegen Sparta in extremis nog een punt te pakken, al hadden Pereiro en Mitroglu de 2-2 nog op hun schoen. De uitblinkende Wellenreuther gaf echter geen krimp. De nederlaag in Tilburg maakt de crisis bij PSV nu nog groter dan hij al was, waardoor het nog maar de vraag is of coach Van Bommel na de interlandbreak nog op de bank zit in het Philips Stadion. Over zijn lot zal de komende dagen vermoedelijk meer duidelijk worden.

Opstellingen en beoordelingen:

Willem II: Timon Wellenreuther 8,5; Freek Heerkens 7, Sebastian Holmén 7,5, Jordens Peters 7,5, Miquel Nelom 7; Bart Nieuwkoop 7 (88. Jhonny Quiñónez -), Mike Trésor Ndayishimiye 7,5, Pol Llonch 7; Ché Nunnely 8, Vangelis Pavlidis 7 (80. Paul Gladon -), Mats Köhlert 7,5

PSV: Lars Unnerstall 7,5; Denzel Dumfries 6,5, Daniel Schwaab 6 (78. Timo Baumgartl -), Nick Viergever 6,5, Michal Sadílek 4,5; Pablo Rosario 5, Mohamed Ihattaren 7, Érick Gutiérrez 5,5 (67. Kostas Mitroglu 5); Ritsu Doan 5, Cody Gakpo 6, Bruma 5 (68. Gaston Pereiro 6,5)

Man of the match: Timon Wellenreuther

*: spelers moeten minimaal twintig minuten hebben meegedaan om in aanmerking te komen voor een beoordeling