Man City dankt De Bruyne en Mahrez tegen Chelsea

23 november 2019, 20:33   Bijgewerkt: 20:47
Vincent Houttuin | Redacteur

Manchester City heeft zaterdagavond in navolging van Liverpool en Leicester City drie punten bijgeschreven in de Premier League. Dat deed de kampioen van England door het boven verwachting presterende Chelsea met 2-1 te verslaan. De bezoekers kwamen door een doelpunt van N'Golo Kanté op voorsprong, maar City stelde via Kevin De Bruyne en Riyad Mahrez orde op zaken.

In een vermakelijke eerste helft waarin het tempo hoog lag, nam Chelsea na twintig minuten de leiding. Kanté, die steeds vaker laat zien dat hij meer is dan een dienende speler, opende de score. Hij werd diep gestuurd door Mateo Kovacic en tikte de bal slim langs City-doelman Ederson. Het was voor de Franse middenvelder zijn derde competitiedoelpunt in zes wedstrijden.

Manchester City, dat voor de interlandperiode onderuit ging bij concurrent Liverpool (3-1), liet zich niet van de wijs brengen en kwam al snel terug op gelijke hoogte. Met enig geluk scoorde De Bruyne de gelijkmaker. Zijn schot vloog via een Chelsea-been in het doel van keeper Kepa. Niet veel later maakte Mahrez de 2-1 door vanaf de rechtervleugel naar binnen te snijden en de bal laag in de lange hoek te plaatsen.

Na rust ging Chelsea op jacht naar de gelijkmaker en kreeg het via Kanté en Willian ook mogelijkheden om op 2-2 te komen. Het lukte de ploeg van trainer Frank Lampard echter niet om een tweede doelpunt te maken. Manchester City leek in blessuretijd nog op 3-1 te komen, maar een doelpunt van Riyad Mahrez werd vanwege buitenspel afgekeurd.

Manchester City stijgtt door de zege naar de derde plaats in de Premier League met een achterstand van één punt op nummer twee Leicester City en negen punten op koploper Liverpool. Chelsea is nu de nummer vier van de Engelse competitie, maar heeft wel een voorsprong van zeven punten op nummer vijf Wolverhampton Wanderers.

Man City - Chelsea

Manchester City
2 - 1
Chelsea
Gespeeld op 23 nov. 2019
Competitie: Premier League
Seizoen: 2019/2020

Meer info

Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne
Napoli
Team: Napoli
Leeftijd: 34 jaar (28 jun. 1991)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
11
4
2024/2025
Man City
28
4
2023/2024
Man City
18
4
2022/2023
Man City
32
7

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
4
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool
31
8
49
6
Chelsea
31
15
48
7
Brentford
31
4
46
8
Everton
31
2
46

