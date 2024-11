Manchester City dankt Agüero, Aké wint van Pröpper

Met dank aan invaller Sergio Agüero heeft Manchester City het lastige uitduel bij promovendus Sheffield United gewonnen. De Argentijn stond zes minuten binnen de lijnen toen hij de winnende wist te maken. Bij Bournemouth – Brighton & Hove Albion kwam Nathan Aké als winnaar uit te strijd tegen Davy Pröpper.

Sheffield United – Manchester City: 0-1

Net het puntverlies in eigen huis tegen Crystal Palace (2-2), wilde de ploeg van Pep Guardiola niet weer een domper incasseren. In de eerste helft kreeg Gabriel Jesus de ultieme kans op City op voorsprong te schieten bij Sheffield United. De Braziliaan zag echter dat doelman Dean Henderson zijn pingel keerde.

Guardiola bracht na rust onder meer Sergio Agüero in. Dat betaalde zich een kwartier voor tijd uit in een verdiende winnende goal. Op aangegeven van Kevin de Bruyne, zijn vijftiende van het seizoen, tikte de ingevallen Argentijn binnen.

Bournemouth – Brighton & Hove Albion: 3-1

De start van Bournemouth was uitstekend. Dominic Solanke (ex-Vitesse) liet Harry Wilson zijn zevende goal van het seizoen maken. Omdat ook Pascal Gross de bal ongelukkig in eigen doel werkte, stond Bournemouth, met Nathan Aké in de basis, met de rust al met 2-0 voor. Davy Pröpper en de zijnen konden daar maar weinig tegenover stellen. Callum Wilson besliste het duel na rust definitief, al deed Aaron Mooy nog iets terug voor de bezoekers.

Overige uitslagen

Aston Villa – Watford: 2-1

Crystal Palace – Southampton: 0-2

Everton – Newcastle United: 2-2