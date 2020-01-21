Live voetbal

Podolski na pensioen terug bij Köln, Newcastle verlost Schalke 04

Lars van Mil
21 januari 2020, 17:09

Lukas Podolski keert na zijn pensioen als voetballer terug naar FC Köln. Dat maakt de Duitse club bekend. De verdere invulling van de samenwerking moet nog op papier komen. Köln had de 34-jarige Podolski graag als speler al teruggehaald, maar de aanvaller koos afgelopen weekend voor het Turkse Antalyaspor.

Podolski is bij Köln een kind van de club. Hij doorliep daar de jeugdopleiding en speelde vervolgens voor Bayern München, Arsenal, Galatasaray, Internationale en het Japanse Vissel Kobe. "Lukas is een idool voor een hele generatie Köln-fans", zegt voorzitter Werner Wolf. "Wij willen gebruikmaken van zijn liefde voor de club en zijn aantrekkingskracht over de hele wereld." Podolski: "Ik kijk ernaar uit om Köln in de toekomst te helpen. Köln is, was en blijft mijn thuis."

Lees ook: Podolski kiest in nadagen voor terugkeer naar Turkije 

Bentaleb naar Newcastle United

Newcastle United heeft Schalke 04 verlost van Nabil Bentaleb. De Algerijnse middenvelder was al sinds april persona non grata toen Huub Stevens hem uit de selectie zette. Bentaleb speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor Newcastle. In het verleden speelde de international ook voor Tottenham Hotspur.

Lukas Podolski

Lukas Podolski
Team: Górnik
Leeftijd: 40 jaar (4 jun. 1985)
Positie: AM, A (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Górnik
25
3
2022/2023
Górnik
29
6
2021/2022
Górnik
27
9
2020/2021
Antalyaspor
31
4

Meer info

