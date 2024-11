'United bereikt akkoord over Sporting-ster Fernandes'

Manchester United is dicht bij de komst van Sporting Portugal-ster Bruno Fernandes. De geruchten van een aanstaande deal doen al langer de ronde, maar inmiddels ligt er naar verluidt ook een akkoord voor een transferbedrag van zo'n zeventig miljoen euro. Een persoonlijk akkoord is eveneens nabij, waardoor bijna niets de transfer nog in de weg staat.

Dat schrijft het doorgaans betrouwbare Sky Sports althans. Het basisbedrag van de deal is zo'n vijftig miljoen euro, waarbij er nog twintig miljoen euro aan mogelijke bonussen is afgesproken. Het salaris van de middenvelder bedraag zo'n 150.000 euro per week, aldus het Engelse medium. Manchester United had het liefst gezien dat Fernandes in de topper tegen Benfica vrijdagavond al niet meer in actie zou komen, maar de club wil hem waaardig afscheid laten nemen van de fans.

United was druk op zoek naar een versterking op het middenveld: Donny van de Beek stond ook in de picture, maar door zijn komst ging een streep, net als de winterovergang van Christian Eriksen. Leicester City's James Maddison zou ook een optie zijn geweest, maar stond onder de naam van Fernandes, die nu daadwerkelijk naar Old Trafford lijkt te komen.