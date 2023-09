Utrecht gaat aandelen uitgeven, Van Seumeren blijft grote man

FC Utrecht heeft opnieuw slechte financiële resultaten behaald het afgelopen kalenderjaar. De Domstedelingen hebben daardoor een negatief eigen vermogen en gering werkkapitaal momenteel, waardoor besloten is om flink te gaan investeren. Frans van Seumeren gaat een deel van zijn aandelen van de hand doen, al blijft hij wel grootaandeelhouder.

Dat vertelde directeur Thijs van Es dinsdag tijdens de nieuwjaarsreceptie. "Er zijn nu twee routes die we kunnen bewandelen. De route van saneren of de route van investeren", legde hij uit. De club kiest voor dat laatste, omdat het aandeel van FC Utrecht relatief 'ondergewaardeerd' is, aldus Van Es. De club gaat zodoende aandelen uitgeven.

"Daardoor zakt het aandeelhouderspercentage van Frans van Seumeren en toch blijft Frans grootaandeelhouder", aldus Van Es. "Om rust en stabiele groei te waarborgen. En tegelijkertijd krijgt FC Utrecht het fundament om door te bouwen met een positief eigen vermogen en een gezond werkkapitaal. Waardoor we ons kunnen bestendigen in de subtop van Nederland met aanvallend voetbal, meer Europees voetbal en met maatschappelijke activiteiten waarmee we de regio Utrecht in het hart blijven raken."

Op die manier hoopt FC Utrecht weer meer financiële mogelijkheden te krijgen om ondanks de mindere financiële cijfers en positie toch te blijven groeien. Bovendien komt nu niet alle financiële druk bij Van Seumeren te liggen.