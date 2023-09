Tottenham Hotspur knokt zich terug en komt met de schrik vrij

Tottenham Hotspur heeft zich met hangen en wurgen geplaatst voor de achtste finale van de FA Cup. De ploeg van trainer José Mourinho keek een kwartier voor tijd nog tegen een 1-2 achterstand aan, maar won door twee late doelpunten met 3-2 tegen Southampton. Steven Bergwijn, afgelopen weekend bij zijn debuut de grote man bij de Spurs, ontbrak bij de thuisploeg.

De van PSV overgekomen Bergwijn schitterde afgelopen weekend bij Tottenham Hotspur tegen Manchester City. Met zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe werkgever had hij een groot aandeel in de 2-0 zege op de regerend landskampioen. Supporters die Bergwijn tegen Southampton weer aan de aftrap hadden verwacht, kwamen bedrogen uit. De Oranje-aanvaller was namelijk niet speelgerechtigd om in actie te komen in het FA Cup-duel.

Zonder Bergwijn nam Tottenham Hotspur na twaalf minuten de leiding tegen Southampton. Een schot van Tanguy NDombèlé vloog via het been Jack Stephens in het doel van keeper Angus Gunn. Southampton, dat een sterke wedstrijd speelde, boog daarna de achterstand om tot een voorsprong. Shane Long maakte tien minuten voor rust uit de rebound de 1-1, Danny Ings zette twintig minuten voor tijd met een afstandsschot de 2-1 op het scorebord.

In de heenwedstrijd eind januari knokte Southampton zich door een laat doelpunt naar een 1-1 gelijkspel, woensdagavond was de slotfase voor Tottenham Hotspur. Na een combinatie met Dele Alli zorgde Lucas Moura na 78 minuten voor de gelijkmaker. Een verlenging leek uitsluitsel te moeten bieden, tot vlak voor tijd Gunn in het strafschopgebied Heung-min Son onderuit haalde. De Zuid-Koreaan ging zelf achter de bal staan en schoot raak.