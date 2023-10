Van As over ADO: "Herken me niet in het waan-van-de-dag-beleid"

Van een afstand houdt Jeffrey van As de ontwikkelingen bij ADO Den Haag in de gaten. De huidig technisch directeur van Roda JC vertrok in december bij Den Haag en zag vervolgens dat het mede door de komst van Alan Pardew compleet anders ging. In de winter werden er namelijk acht nieuwe spelers gehaald, tot verbazing van Van As.

De directeur vertelt tegenover Voetbal International over hoe hij de ontwikkeling bij ADO ziet. "Ik herken me niet in het waan-van-de-dag-beleid dat nu wordt gevoerd. Alan Pardew, een Engelse passant, bepaalt nu welke spelers voor ADO voetballen. Als er een Duitse trainer was gekomen, hadden er nu vermoedelijk acht Duitsers in het eerste gestaan", vertelt hij.

"Dat heeft toch niets met een duurzame visie te maken? Ik zou in de winterstop nooit in één keer acht spelers hebben gehaald. Dan liever drie gerichte versterkingen, zodat de bestaande selectie vertrouwen had gehouden", legt de beleidsbepaler uit. Van As zegt dat niet in rancune. Nee. Natuurlijk zijn er ergernissen. Dat ik gekort werd op mijn budget en dat er nu opeens ruimte is voor een buslading aan nieuwelingen bijvoorbeeld. Ook irritant: van die figuren die voortdurend lopen te stoken. In Den Haag loopt een man rond die veel weet van behangrollen en verfkwasten, maar die ten onrechte als dé clubadviseur wordt gezien (John van Zweden, red.). Heel vermoeiend. Met alle respect, maar ik hecht meer waarde aan de mening van een voetbalman als Lex Schoenmaker senior."