FC Utrecht ziet toekomst in middenvelder Velanas (21)

Photo of Vincent Houttuin Vincent Houttuin
17 april 2020, 14:47

FC Utrecht heeft het aflopende contract van Odysseus Velanas verlengd. De 21-jarige middenvelder ligt nu tot de zomer van 2022 vast in de Domstad. In de overeenkomst is de optie voor een extra seizoen opgenomen.

Velanas speelde tot nu toe twee wedstrijden in de hoofdmacht van FC Utrecht. Beide optredens dateren van het seizoen 2017/2018. Vorig seizoen werd de middenvelder voor een half jaar verhuurd aan Helmond Sport. Deze jaargang komt de Zeistenaar weer uit voor Jong FC Utrecht. Met zeven doelpunten en zes assists kent hij een productief seizoen.

"Odysseus heeft in zijn ontwikkeling de afgelopen periode goede stappen gezet", zegt technisch directeur Jordy Zuidam. "Hij is een vaste waarde in Jong FC Utrecht en trainde de laatste tijd mee met het eerste elftal. We zijn er blij mee dat we de samenwerking met Odysseus hebben verlengd en hebben er vertrouwen in dat we samen met hem de komende tijd de volgende stappen gaan zetten."

0 reacties

Odysseus Velanas

Odysseus Velanas
PEC Zwolle
Team: PEC
Leeftijd: 27 jaar (5 jun. 1998)
Positie: M (C), AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PEC
0
0
2024/2025
PEC
29
1
2023/2024
PEC
31
5
2022/2023
NAC
30
14

