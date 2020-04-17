FC Utrecht ziet toekomst in middenvelder Velanas (21)

FC Utrecht heeft het aflopende contract van verlengd. De 21-jarige middenvelder ligt nu tot de zomer van 2022 vast in de Domstad. In de overeenkomst is de optie voor een extra seizoen opgenomen.

Velanas speelde tot nu toe twee wedstrijden in de hoofdmacht van FC Utrecht. Beide optredens dateren van het seizoen 2017/2018. Vorig seizoen werd de middenvelder voor een half jaar verhuurd aan Helmond Sport. Deze jaargang komt de Zeistenaar weer uit voor Jong FC Utrecht. Met zeven doelpunten en zes assists kent hij een productief seizoen.

"Odysseus heeft in zijn ontwikkeling de afgelopen periode goede stappen gezet", zegt technisch directeur Jordy Zuidam. "Hij is een vaste waarde in Jong FC Utrecht en trainde de laatste tijd mee met het eerste elftal. We zijn er blij mee dat we de samenwerking met Odysseus hebben verlengd en hebben er vertrouwen in dat we samen met hem de komende tijd de volgende stappen gaan zetten."