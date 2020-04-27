Terug naar seizoen 2004/05: Europees succes in Alkmaarderhout

De Eredivisie ligt stil en ook in het buitenland wordt niet gevoetbald. Alle tijd om de archieven in te duiken in de nostalgische seizoenen die Nederland heeft gekend. We blikken terug op de verrassingen van de laatste twintig jaar: welke clubs, spelers en trainers zorgden voor vreugdevolle verrassingen of juist sombere surprises? In deel vijf: het AZ van Co Adriaanse in 2003/2004.

De tweede bloeiperiode in de historie van AZ na jarenlang in de Eerste Divisie te hebben gespeeld, wordt over het algemeen bestempeld vanaf het seizoen 2004/05. Sinds de komst van Co Adriaanse maken de Alkmaarders ieder seizoen een stap omhoog, met het pakken van een UEFA Cup-ticket een jaar eerder als hoogtepunt. Althans, tot op dat moment. In de jaren daarna zou het nog een landstitel, KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal pakken.

De by far meest bekende wedstrijd van het seizoen wordt gespeeld in de Alkmaarderhout op 5 mei 2005. Na een treffer van Jaliens in de verlenging staat AZ virtueel in de finale van de UEFA Cup (3-1). Een van de grootste successen uit de clubhistorie staat voor de deur, na zeges eerder op het toernooi op onder andere Villarreal, AJ Auxerre, Glasgow Rangers en Shakhtar Donetsk. Maar dan gaat het alsnog mis. Een corner vanaf rechts. Minuut 120. Alles en iedereen in het strafschopgebied van AZ. Tranen bij Barry van Galen na een rake kopbal van Sporting Portugal-speler Miguel Garcia, die bij iedereen in Alkmaar nog op het netvlies staat. De treurende spelers in de stromende regen in de Alkmaarderhout geven een alleszeggend beeld. De tweede Europese finale ooit wordt nét niet gehaald.

Ondanks dat die finale dus nét niet wordt behaald, brengt het seizoen 2004/05 niet alleen Europees succes in de Alkmaarderhout, maar is het een opmaat naar prijzen. Louis van Gaal volgt Adriaanse op en grijpt met AZ de landstitel, ondanks dat Kromkamp, Landzaat, Perez, Mathijsen en Vlaar in de seizoenen daarna met een miljoenentransfer profiteren van het unieke seizoen. En de tweede bloeiperiode die vanaf dit seizoen werd ingezet in Alkmaar, is nog altijd aan de gang.

Resultaat: 3e

Trainer: Co Adriaanse

Topscorer: Kenneth Pérez (13)

Selectie (Eredivisie-duels)

Keepers: Henk Timmer (34), Theo Zwarthoed (1) Verdedigers: Barry Opdam (33), Tim de Cler (32), Jan Kromkamp (27), Joris Mathijsen (25), Kew Jaliens (22), Ron Vlaar (3), Tom Zoontjes (1) Middenvelders: Adil Ramzi (24), Denny Landzaat (33), Olaf Lindenbergh (23), Michael Buskermolen (23), Barry van Galen (22), Haris Medunjanin (3) Aanvallers: Stein Huysegems (33), Tarik Sektioui (30), Robin Nelisse (26), Kenneth Pérez (30), Ali Elkhattabi (22), Martijn Meerdink (21)

[photo,128557,left,]