Bijlow over EK: "Gelukkig voor mij is het toernooi uitgesteld"

Voor zou het wel eens gunstig kunnen uitpakken dat het EK een jaar is verschoven. De 22-jarige keeper was bezig aan een sterk seizoen bij Feyenoord en werd al in verband gebracht met het Nederlands elftal. Hij zat tot dusver nog niet bij de selectie en dus was deelname aan het EK ongetwijfeld lastig geworden. Hij hoopt er in 2021 bij te zijn.

Onder meer Dick Advocaat gaf hoog op van de jonge Feyenoord-keeper, die door steeds meer mensen ook een EK-ticket werd toegedicht. "Die verhalen heb ik ook gelezen en gehoord. Ik heb er zelfs ook aan aantal interviews over gegeven. Maar wat ik toen ook al zei: ik moet het per wedstrijd bekijken en mijn best doen. Dan had ik in de zomer wel gehoord of ik mee mocht naar het EK", vertelt hij aan RTV Rijnmond.

In maart, kort voor de coronacrisis het voetbal lamlegde, ontbrak hij in de voorselectie van Ronald Koeman. "Dat was jammer, maar aan de andere kant ook weer logisch. Ik had toen pas zes wedstrijden gespeeld. Maar wie weet. Gelukkig voor mij is het toernooi met een seizoen uitgesteld. Dan heb ik er misschien meer kans op", aldus de sluitpost.

Eredivisie-hervatting

De keeper weet dat de Eredivisie in principe in september weer wordt hervat. Dat zal dan gebeuren in lege stadions. "Het is eigenlijk verschrikkelijk. Het is leuk dat je weer mag voetballen, maar met supporters is het vele malen leuker. Je voelt dan lekker die druk en spanning. Daar doet je het voor als topsporter. Het is jammer, maar ook daar moet je aan wennen."